Calcio D, il Ravenna ufficializza l’arrivo di Djallo in attacco

Confermate le indiscrezioni di ieri. Il Ravenna ha annunciato l’acquisto di Cherif Djallo in attacco. “La società - si legge in una nota - è lieta di annunciare di avere trovato l’accordo con la Clivense per il passaggio di Cherif Djallo in giallorosso.

Attaccante nato in Liberia nel 1997, Cherif è una punta che sa abbinare ad un fisico possente velocità e fiuto del gol. Dopo le prime esperienze in Italia con le maglie di Ceprese e Fezzanese, Cherif ha nella stagione 2021/22 il miglior rendimento con 20 gol realizzati con la maglia del Derthona, prestazioni che gli sono valse la convocazione nella nazionale del proprio paese. Nella scorsa stagione divisa tra Arezzo e Prato sono state 11 le marcature in serie D prima del passaggio in estate alla Clivense. Già a disposizione di mister Gadda, indosserà la maglia numero 16”.