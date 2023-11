Calcio D, il Ravenna scende ad Agliana per tornare subito a correre

Partire è un po’ morire, dice chi non amava viaggiare. Ma ripartire no, tutt’altro, ed è quanto si chiede al Ravenna oggi nella delicata trasferta di Agliana (ore 14.30). Perché ripartire significherebbe cancellare in fretta lo scivolone di domenica scorsa (fine dei terreni sintetici, quanto meno) ed avvicinarsi con fiducia a quello che sarà comunque un big match, domenica prossima al Benelli. Tra il Ravenna ed il Carpi, però, c’è di mezzo l’Aglianese, gran brutto cliente adesso che ha smaltito la tempesta di inizio campionato e viene da due importanti vittorie. Ogni anno la squadra toscana viene inserita quasi di diritto tra le favorite del suo girone, poi per un motivo o per un altro non riesce a rispettare i pronostici. Resta, comunque, un complesso solido e ambizioso, difficile da affrontare per chiunque.

Campionato lungo

Lo sa benissimo Massimo Gadda, che al fischio finale di Acquaviva aveva già spostato l’obiettivo su Agliana: «Veniamo dalla prima sconfitta in campionato, abbiamo sofferto sui calci d’angolo ma non è stata una brutta prestazione. Siamo fiduciosi di riprendere il nostro cammino ad Agliana, anche se andiamo ad affrontare una squadra costruita per vincere. Il campionato è molto lungo e una o due partite non rovinano nulla, di sicuro non partivamo con i favori del pronostico come l’Aglianese, che con un bravo tecnico come Baiano in panchina ha iniziato a tenere un ritmo all’altezza del suo potenziale».

Come sempre, Gadda non fa pesare le assenze: «Saremo ancora senza Nappello, che proveremo a recuperare per il Carpi, e Magnanini che domenica prossima ci sarà sicuramente. Gobbo comunque l’ha sostituito bene, è un 2004 con qualità interessanti».

Qualche dubbio

Dunque sono ancora pronti Alluci e Gobbo ma qualche ritocco all’undici iniziale non va escluso. Aziz Sare giocherà dall’inizio, a meno di proporre il 3-4-3 potrebbe essere sacrificato dall’inizio uno tra Alluci e Campagna. Possibile anche una chance iniziale per Sabbatani.

La formazione

Così i giallorossi in campo (3-5-2): Cordaro; Agnelli, Esposito, Gobbo; Mancini, Sare (Alluci), Campagna, Rrapaj, Marino; Pavesi, Sabbatani (Tirelli).