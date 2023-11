Calcio D, il Ravenna ritrova Nappello, dubbio Magnanini

Settimana tranquilla di lavoro per il Ravenna, atteso dalla tradizionalmente ostica trasferta sul campo della Sammaurese. A preoccupare, oltre al buon momento dei padroni di casa, sono i numeri esemplari esibiti dalla Sammaurese nei confronti interni di questo campionato.

I giallorossi stanno lavorando per preparare nei minimi dettagli la gara di domenica prossima, che li vedrà tra l’altro seguiti da un ottimo numero di tifosi, già in movimento da qualche giorno per organizzare la breve trasferta.

Massimo Gadda dovrebbe avere la rosa interamente a disposizione, con Nappello che dovrebbe tornare dal primo minuto e il dubbio invece di Magnanini, il quale ha rimediato un problema ad una spalla contro il Carpi domenica scorsa. Nel caso, comunque, è pronto Gobbo, sostituto naturale del suo concittadino.