Calcio D Girone D, Spezzano è diventato l’uomo per tutte le stagioni del Ravenna: «Orgoglioso di far parte di questo gruppo»

Cosimo Spezzano è l’uomo per tutte le stagioni della difesa del Ravenna. Una difesa, quella ideata e messa in campo da Massimo Gadda, tremendamente ermetica in queste prime 18 giornate di campionato. Ultimo mohicano, insieme a Magnanini, del Ravenna che fu, Spezzano viene puntualmente chiamato in causa quando serve puntellare la destra del terzetto difensivo perché qualcuno (Boccardi a Pistoia, Agnelli in diversi casi) avanza in mediana.

E lui, Spezzano, risponde sempre presente: «Sono contento per la mia stagione ma soprattutto sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo. Le cose stanno procedendo bene ed ora vogliamo continuare su questa strada».

A Pistoia alla distanza

Spezzano torna sulla vittoria conquistata domenica, alla prima del nuovo anno (che coincideva anche con la prima del girone di ritorno), in casa di una Pistoiese in disarmo e stravolta nel corso delle vacanze natalizie: «La gara di Pistoia è stata strana, non sapevamo chi avremo affrontato e preparare così la partita non è stato per niente facile. Loro, poi, all’inizio difendevano molto bassi e ci hanno creato qualche difficoltà, ma alla distanza siamo venuti fuori per imporre il nostro gioco e conquistare una vittoria importante e meritata. Abbiamo finito ancora senza prendere gol e questa è una bella soddisfazione per tutti, che per me vale quasi come un gol fatto».

Battaglia in arrivo

Chiusura dedicata al prossimo, difficile ed importante impegno: «Domenica affronteremo il Prato, un grande squadra con tanti giocatori forti, sarà sicuramente una bella gara agonisticamente parlando. Per portarla a casa ci vorrà il solito Ravenna affamato, quello che rincorre tutti gli avversari e non molla mai».

Nappello ancora out

Il Ravenna ha ripreso ieri gli allenamenti. In vista del Prato bisognerà ancora ovviare all’assenza di Nappello, mentre è pronto al rientro Magnanini e si proverà a recuperare anche Mancini. Certi, invece, i ritorni di Sare e Varriale, reduci da squalifica.