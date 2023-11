Calcio D, Gadda: “Ravenna superiore dopo mezzora di equilibrio”

Il Ravenna conferma la propria forza conquistando la quinta vittoria consecutiva al Benelli superando nettamente per 3-0 il Carpi. Mentre si sentono le urla di gioia dei giocatori, in sala stampa si presenta un Massimo Gadda decisamente raggiante «È una bella giornata per noi: abbiamo vinto contro una squadra che ha confermato di essere di qualità. Abbiamo inanellato una bella prestazione su un campo pesante». Il tecnico scorre il film del match «Non siamo partiti bene e il Carpi ha creato un paio di situazioni pericolose con l’uscita di Cordaro ad anticipare Sall e con quella mezza rovesciata di Saporetti che non ha inquadrato la porta; per cui la prima mezz’ora è stata sostanzialmente equilibrata e con il punteggio in bilico. Poi, almeno oggi, alla lunga siamo stati superiori ad una squadra che rimane comunque molto forte». A chi gli chiede di commentare la classifica ecco il suo bilancio «Quando ho iniziato il campionato mi ero posto l’obiettivo di attendere l’esito delle prime 10 partite per capire un po’ se questa squadra potesse essere competitiva; per cui ora sono molto contento della posizione che abbiamo perché stare davanti dà una bella carica in termini di autostima e fiducia. Però ho già detto ai ragazzi che da mercoledì resettiamo tutto e ripartiamo con l’obiettivo di un nuovo ciclo di partite, al termine delle quali vedremo cosa saremo riusciti a fare». Le scelte di non utilizzare Nappello e di non avere dall’inizio Sare che ad Agliana aveva giocato molto bene? «Abbiamo preferito non schierare Umberto perché su un campo così pesante non aveva nessun senso rischiarlo mentre non ero convinto di riproporre Hadid dal primo minuto per cui ho preferito giocare con tre attaccanti che hanno fatto tutti la loro parte».