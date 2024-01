Calcio D, Gadda: “Ravenna, è un buon punto”

Il pareggio permette di guadagnare un punto sul Victor ma il Forlì si avvicina in modo insidioso. Massimo Gadda alla fine pare contento della prova dei suoi: «Portiamo a casa - dice - un punto che mi soddisfa, abbiamo incontrato difficoltà nel primo tempo perché il Sant’Angelo era motivato e concentrato, nel secondo invece credo che abbiamo dominato e alla fine sono contento della prestazione del Ravenna. Il campo non ha aiutato né noi né il Sant’Angelo, che si è dimostrato la squadra qualitativa che la classifica ancora non mostra ed ha giocato con aggressività nel primo tempo».

Un primo tempo però nel quale, a poca distanza dell’intervallo, la migliore quanto clamorosa occasione era capitata a Diallo, che però l’aveva fallita malamente. Poteva indirizzarsi in altro modo la partita? «In effetti sì, ma il problema poi è stato prendere gol dopo tantissimo tempo (imbattibilità di Cordaro ferma a 779 minuti, ndr). Sono stati a quel punto molto bravi i miei a recuperare in fretta (finale con 4-2-3-1, ndr) e cercare di vincerla alla fine”.