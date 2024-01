Calcio D, Gadda: “Ravenna, col Fanfulla serve tanto equilibrio”

Domani pomeriggio (ore 14.30) al Benelli il Ravenna riceve un Fanfulla dall’insolito rendimento, in difficoltà tra le mura amiche del Dossenina, imbattuto in trasferta. La squadra di Albertini infatti nella parziale classifica casalinga sarebbe ultima con solo 6 punti, ma in trasferta si trasforma e con 19 punti e senza mai aver subito sconfitte viaggia a ritmi superiori addirittura a quelli giallorossi. Questa le parole di Massimo Gadda alla vigilia della gara: “Il rendimento del Fanfulla fuori casa la dice lunga sulle difficoltà della partita. Non sta a noi capire il perché di questo differente rendimento in casa e fuori, dobbiamo solo essere concentrati sul trovare le chiavi giuste per venire a capo dell’avversario e non sarà assolutamente semplice. Bisogna giocare una partita con molto equilibrio, senza farsi prendere dalla frenesia e mettendo in campo tutte le caratteristiche mostrate in queste venti partite”.