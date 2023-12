Calcio D, Gadda incassa il punto: “Il Ravenna ha dato tutto” - Gallery

C’era grande attesa per la prima apparizione al Benelli di Ignazio Cipriani, con fotografi piazzati in anticipo e rischio torcicollo per quelli del parterre.

Il futuro proprietario del Ravenna è arrivato in tribuna Corvetta cinque minuti prima del via, accompagnato da diversi amici tra i quali i prossimi dirigenti Davide Mandorlini e Stefano Torrisi. Cipriani ha seguito la partita con grande attenzione ed al fischio finale è andato via una fretta, senza rilasciare dichiarazioni.

L’apprezzato doppio ex (giocatore ed allenatore) giallorosso Gianluca Atzori ha speso belle parole per il nuovo patron e per Gadda nell’intervallo: «Ho conosciuto Cipriani l’estate scorsa quando accompagnava il figlio alla mia scuola calcio. Non mi ha mai parlato dell’interesse per il Ravenna ma è una persona seria che ha i mezzi per riportare in alto la squadra. Una squadra che adesso è in testa nonostante non abbia grosse individualità, e qui il grande merito è di Massimo Gadda».

Gadda accetta il pari

Proprio il tecnico maschera molto bene in sala stampa il cruccio di non avere data piena soddisfazione al futuro presidente: «È stato un pareggio che ci sta e che accettiamo tranquillamente perché anche stavolta credo che la squadra abbia dato tutto. Siamo partiti male, poi ci siamo ripresi e abbiamo disputato un secondo tempo cercando di provare a vincere una partita che si rivelava sempre più pericolosa perché loro comunque non rinunciavano a ripartire. Queste sono gare in cui a volte finisci col perdere, per cui va bene così, anche perché questa è stata la nona partita senza reti subite sulle quattordici disputate e questo credo sia un dato importante».

Gadda prosegue nella sua disamina: «È vero che abbiamo interrotto la nostra striscia vincente in casa però nell’arco di un campionato ci sta che non si possa vincerle tutte specie contro una squadra come il Progresso che sta attraversando un ottimo momento ed ha dimostrato essere in salute, quindi prendiamo questo punto e guardiamo avanti».

A chi gli fa notare che le numerose assenze hanno probabilmente influito sul risultato il tecnico preferisce glissare elegantemente: «È fuor di dubbio che abbia creato qualche problema e ci abbia limitato un po’ nei cambi ma chi è sceso in campo a fatto bene la sua parte».

A gara in corso si è resa obbligatoria anche la sostituzione di Campagna ancora una volta toccato duro: domenica a Certaldo sarà squalificato ma il tecnico potrà contare sul rientro di Magnanini, Marino e Nappello. «Avremo sicuramente più opzioni e quindi andremo a giocarcela e poi vedremo». Ritornando alla gara con il Progresso, riconoscendo il valore degli avversari un po’ di rammarico traspare: «Abbiamo avuto tre-quattro palle gol clamorose - chiude Gadda - però abbiamo mosso la classifica e sono comunque contento».