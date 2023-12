Calcio D, Gadda: “Bravo Ravenna, ci hai sempre creduto”

«Il Ravenna sempre promosso quando ha chiuso campione d’inverno? Sono solo numeri. Intanto i ragazzi si possono godere questo traguardo tanto platonico quanto meritato».

E’ un Massimo Gadda sorridente quello che nel dopopartita si gusta tre punti pesantissimi e inattesi, specie per la piega che aveva preso il derby: «Quando si vincono le partite così onestamente entra in ballo anche la fortuna – continua uno degli ex di turno - però abbiamo avuto il merito di crederci sempre e di continuare a spingere. Sia noi che loro abbiamo avuto delle grosse occasioni, come il palo colpito da un’Imolese orgogliosa e combattiva: me l’aspettavo così e ci ha reso la vita molto difficile. Siamo stati bravi a reagire anche a quella fase, nel secondo tempo, durante la quale avevamo perso il controllo del ritmo. Del resto ci sono stati tanti falli e molto nervosismo su un campo pesante, il calo ci poteva stare».

Il traguardo è ancora lontano: «Credo regnerà l’equilibrio fino all’ultimo, con almeno 7-8 squadre in grado di giocarsi la promozione. Noi non siamo partiti per vincere il campionato, però vogliamo dare sempre il 100 per cento. La nuova proprietà? Per il Ravenna è un passaggio importante, ma l’attuale dirigenza in 11 anni ha fatto molto bene, guai dimenticarlo».

Solo amarezza, come prevedibile, nelle parole del mister rossoblù Gianni D’Amore: «Adesso va così. Mi dispiace per i ragazzi, perché per come hanno preparato e giocato la partita avrebbero meritato il pareggio. Il centrocampo con due nati nel 2005 (Capozzi e Vlahovic, ndr) e un 2007 (Manzoni, ndr) ha retto alla grande e intendiamo andare avanti nella valorizzazione dei giovani».