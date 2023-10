Calcio D, Corrdaro: “A Ravenna sto alla grande”

Nell’ultimo ottimo Ravenna, per una questione di utilizzo degli under ma non solo è andato tra i pali Lorenzo Cordaro. Non solo perché la pertica torinese ha dimostrato finora sicurezza e disinvoltura, doti che gli hanno permesso di non far rimpiangere alla tifoseria giallorossa Gian Maria Rossi, portiere molto amato e dalle capacità indiscutibili.

Una porta per due

Cordaro ovviamente è soddisfatto però non dimentica che per la porta giallorossa l’alternativa non manca ed è estremamente valida: «Sto giocando spesso di recente - dice il portiere sabaudo e torinista convinto - però molto dipende sempre dal discorso under e quindi dalle relative scelte del tecnico. Assieme a me c’è Rossi, che qui a Ravenna non ha affatto bisogno di presentazioni, tutti ne conoscono il valore. Domenica scorsa il Corticella è stato pericoloso dalla distanza per tre o quattro volte, nonostante le apparenze non è stata una partita facile per me».

Mare mare

Cordaro finora è stato ineccepibile, ma non c’è alcun segreto per le sue buone prove: «Esiste davvero un’intesa perfetta con lo staff tecnico e quindi con il preparatore dei portieri Dadina. Del resto, debbo dire che qui mi sono trovato subito alla grande. E poi, per un torinese come me, la novità di avere il mare a due passi è veramente il massimo».

A due passi, adesso, c’è anche la trasferta di Sorbolo: «Il Lentigione è una formazione sempre temibile nella categoria, noi dovremo giocare al top come sempre per fare ancora risultato».