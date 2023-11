Calcio D, Campagna: “Il Ravenna ha entusiasmo e lotta fino alla fine”

Se continua così, presto spunterà da qualche parte del Benelli uno striscione dedicato a lui. Fin troppo facile da prevedere: “I cugini di Campagna”. Simone Campagna sta rispettando, o addirittura migliorando, tutte le attese che regnavano sul suo conto dopo la grande stagione disputata con il Corticella. Pedina insostituibile del centrocampo di Gadda, Campagna è stato proposto anche come trequartista, in assenza di Nappello, per assecondare la sua capacità innata di inserimento tempestivo in zona gol.

Entusiasmo da vendere

Il suo primo gol in campionato, però, è arrivato con il Ravenna che schierava tre attaccanti e con un movimento in area degno di un bomber scafato: «Il gol prima o poi doveva arrivare - dice Campagna - c’è stato al momento giusto per sbloccare una buonissima partita da parte del Ravenna e quindi è andata benissimo in tutti i sensi. La nostra squadra è molto solida e unita, abbiamo entusiasmo e penso che lo trasmettiamo anche al nostro pubblico, lottiamo fino alla fine qualunque sia il punteggio della gara».

Sempre a livello di D, il salto in alto di Campagna è già tangibile: «A Corticella ho vinto Eccellenza e play-off di D, ora sono a Ravenna e assolutamente soddisfatto, la classifica dice che giocare contro di noi è dura per tutti e vogliamo andare avanti così, anche se sono passate solo dieci giornate ed è impossibile fare previsioni».

Da Carpi a San Mauro Pascoli

La vittoria sul Carpi è arrivata alla fine di una settimana non semplice: «Volevamo riscattarci subito perché ad Agliana avremmo dovuto vincere dopo il passo falso di Acquaviva. Sono arrivati tre punti meritati ma adesso stiamo già guardando avanti. Ora ci aspetta infatti una partita tosta su un campo difficile, la Sammaurese è una squadra giovane che corre molto come noi e ci somiglia. Su quel campo ho giocato con il Corticella nello scorso campionato, mi aspetto una gara impegnativa».