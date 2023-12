Calcio D, Boccardi: “Il Ravenna ha un gruppo pieno di voglia”

L’emergenza vera per il Ravenna abitava a centrocampo, contro il Progresso. Ma anche la difesa non scherzava, con Magnanini squalificato e Agnelli acciaccato e inizialmente in panchina. Ma per Massimo Gadda i dubbi sono stati pochi, ora che Filippo Boccardi è in ottime condizioni dopo anni condizionati da infortuni che hanno minato il suo fisico.

Capitano di giornata

Anzi, Boccardi è stato mandato in campo con la fascia al braccio, un segnale di fiducia totale nei suoi confronti: «Penso l’abbia deciso Gadda - racconta - del resto con il nostro allenatore ho un rapporto eccezionale sul quale non influisce affatto una maglia da titolare o la panchina. Piuttosto, finora questa è la prima stagione completa con lui, perché nelle prime due ho avuto molti problemi di infortuni».

Boccardi si è inserito molto bene nel terzetto dei centrali di difesa: «Con gli altri compagni di reparto - conferma - mi trovo bene, ma in generale accade con tutti quelli della rosa, perché questo è un gruppo che ha voglia, nel quale c’è qualcuno che deve rifarsi di alcuni anni poco fortunati e in cui ci sono giovani molto motivati».

Rimpianti

Boccardi analizza poi il pareggio senza reti di domenica contro il Progresso: «Volevamo e potevamo vincere, ma alla fine siamo stati anche bravi a non perdere, cosa che in questo tipo di partite può sempre succedere. Il loro portiere è stato bravissimo ma noi potevamo segnare comunque. Io ho provato anche ad andare in avanti sia perché la gamba c’era sia perchè mi piace spingere, cosa che facevo spesso da terzino».

Rotta su Certaldo

Chiusura sul campionato e sulla prossima trasferta: «Questo è un girone molto equilibrato in cui, per ora, le squadre che hanno speso maggiormente non hanno dimostrato di essere le migliori. Ogni partita presenta insidie. Domenica a Certaldo, quindi, non sarà un testacoda come potrebbe suggerire la classifica, perché ogni squadra, in ogni singola domenica, può metterti in difficoltà ben oltre la classifica. Servirà un grande Ravenna per riuscire ad ottenere i tre punti».