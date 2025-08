Ravenna-Corsinelli: adesso è ufficiale

Il Ravenna FC ha acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Francesco Corsinelli, esterno destro classe 1997, proveniente dal Gubbio 1910. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con il club giallorosso. Calciatore di grande esperienza e affidabilità, Corsinelli vanta oltre 150 presenze tra Serie B e Serie C con le maglie di Freralpisalò,Piacenza, Bari, Novara, Lucchese e Gubbio. Nato come centrocampista, si è affermato nel tempo come esterno a tutta fascia, capace di coniugare spinta offensiva e attenzione in fase difensiva. Con il suo arrivo, il Ravenna aggiunge qualità e dinamismo al proprio organico, affidandosi a un profilo pronto per affrontare con ambizione e continuità il prossimo campionato di Serie C.