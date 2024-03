«Sui Prati del Manuzzi è come se fossi veramente a casa mia»

Matteo Prati torna al Manuzzi con l’Under 21 e racconta la sua emozione: «Questo stadio è casa mia». Gli azzurrini affronteranno la Lettonia a Cesena e la Turchia a Ferrara: due piazze importanti nel percorso di formazione del centrocampista ravennate.

Entusiasmo ed emozione

Queste le componenti che descrivono lo stato d’animo di Prati. Il centrocampista del Cagliari freme per scendere in campo e venerdì alle 18.15 finalmente giocherà all’ Orogel Stadium con la maglia della Nazionale Under 21. La squadra del Ct Nunziata affronterà la Lettonia in una gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria previsti in Slovacchia nel 2025. Domenica poi si sposterà a Ferrara dove martedì 26 sfiderà la Turchia. Occasioni «uniche e perfette» dice il romagnolo, nella conferenza stampa di ieri al Da Vinci di Cesenatico.

Il legame con Cesena

«Non vedo l’ora sia venerdì»: esordio sincero quello di Prati. Dal ritiro dell’Under 21 a Cesenatico il centrocampista del Cagliari descrive l’emozione che proverà nel tornare a giocare al Manuzzi. «È lo stadio dove sono cresciuto. Andavo sempre a vedere le partite del Cesena. Per molti anni mi sono anche divertito a fare il raccattapalle. Tornarci stando dall’altra parte, per di più con la maglia azzurra è qualcosa di unico».

Sarà una serata speciale sotto molti punti di vista: «Ci saranno amici e parenti che tifano Cesena e verranno a vedermi. Sarà molto emozionante».

Una gara che stimola i ricordi: «A pensarci oggi - confessa Prati - quasi non ci credo. Si giocava Cesena-Palermo, mi trovavo sotto la Curva Mare, all’altezza della bandierina del calcio d’angolo e i rosanero dovevano battere un corner. Arriva Dybala che, prima di calciare, mi guarda e mi fa l’occhiolino. Indimenticabile».

E in questa sua prima stagione in Serie A l’argentino l’ha ritrovato da avversario: «No, non gliel’ho ricordato quando ci siamo affrontati, ma ci ho ripensato ad inizio partita e non mi sembrava vero».

La gavetta

Il percorso di formazione di Prati è cominciato nel settore giovanile del Cesena dove è rimasto fino al fallimento del 2018, è continuato col debutto in Lega Pro tra le fila del Ravenna fino all’exploit di oltre 30 presenze, 5 gol e 4 assist in Serie D, sempre in giallorosso. Numeri che nel 2022 gli hanno permesso un doppio salto in Serie B con la Spal. «Ringrazio tutte le esperienze che ho vissuto. Dal Ravenna dove ho debuttato tra i professionisti agli anni speciali di Cesena. Ferrara è la piazza che mi ha permesso di mettermi in mostra e di conoscere il calcio importante».

E poi... «Per questo mi sento di dire che queste due partite con la Nazionale siano perfette perché le giocheremo nei due stadi più importanti per me, in due città alle quali sono molto legato».

l’esperienza in biancazzurro gli consente di crescere sotto la guida di nomi importanti: «La Spal è stato uno step fondamentale. Sia con Venturato che con Oddo, fino a De Rossi sono cresciuto sul piano del gioco, dello stare in campo e dell’approccio mentale alle gare. Sono molto riconoscente a questi allenatori. Hanno avuto tutti lo stesso modo di rapportarsi con me. Mi sono sempre rimasti vicino».

L’importanza dell’Under 21

Uno sguardo al presente: «Al Cagliari credo stia procedendo bene. Forse potevo giocare di più, ma non mi preoccupo. Venire in Nazionale mi aiuterà anche a ritrovare il ritmo partita. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, sappiamo quale sia il nostro valore e restando uniti alla fine ci riusciremo».

Chiusura doverosa sulle partite contro Lettonia e Turchia: «L’Under 21 è il passaggio necessario per arrivare pronti ai traguardi più importanti. Ma l’aspetto fondamentale è rimanere concentrati e dare il massimo perché dobbiamo assolutamente qualificarci all’Europeo».