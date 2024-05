Play-off Serie D Girone D, tempo di semifinali: il Ravenna riceve il Lentigione mentre il San Marino viaggia in casa del Corticella

Oggi si giocano le semifinali dei gironi di Serie D. Si giocherà regolarmente anche nel Girone D, visto che il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato le istanze cautelari del Forlì per il caso-Cecotti, tra cui quella che chiedeva la sospensione dei play-off. Alle ore 16, si disputano le semifinali: al Benelli il Ravenna ospiterà il Lentigione, mentre il Victor San Marino salirà nel Bolognese per sfidare il Corticella. In caso di parità al 90’, si disputeranno due supplementari da 15 minuti ciascuno: persistendo la parità, accederà alla finale la squadra che gioca in casa (Ravenna e Corticella).

Il tecnico del Ravenna, Massimo Gadda, nonostante la rabbia non vuole cali di tensione da parte dei suoi: «Non so il Lentigione che motivazioni abbia, se siano tante o poche - ha detto in conferenza stampa - noi giochiamo in casa e per orgoglio, per lasciare un’immagine positiva ai nostri tifosi che quest’anno ci hanno aiutato tanto, vogliamo assolutamente fare bene e cercare di arrivare in finale. Affrontiamo una delle migliori del campionato e sappiamo che sarà una gara ostica contro una squadra che negli ultimi anni è diventata la bestia nera del Ravenna». Ravenna privo dello squalificato Esposito e degli infortunati Pavesi, Magnanini e Nappello. Rientra invece tra i convocati Mancini.