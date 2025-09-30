Italia Under 21-Svezia al Manuzzi di Cesena: la prevendita parte mercoledì 1 ottobre

Dopo il successo all’esordio della Spezia sul Montenegro (2-1 in rimonta con i gol di Lipani e Koleosho), replicato da quello di Bitola in casa della Macedonia del Nord (1-0, Marianucci), la Nazionale Under 21 tornerà in campo a Cesena venerdì 10 ottobre (ore 18.15) per affrontare la Svezia nel terzo match di queste qualificazioni Europee. I ragazzi di Baldini guidano il Gruppo B a punteggio pieno al pari della Polonia, mentre gli svedesi, dopo la vittoria all’esordio con l’Armenia, sono stati battuti 2-0 dal Montenegro nel secondo match. La Nazionale Under 21 torna a Cesena a un anno e mezzo di distanza dal marzo del 2024 quando, nelle qualificazioni al precedente europeo, superò 2-0 la Lettonia (gol di Casadei e Fabbian). A partire da domani 1 ottobre, alle ore 12.00, inizierà la vendita dei tagliandi disponibili presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.