Italia-Lettonia Under 21 a Cesena: riparte dal Manuzzi la corsa degli azzurrini verso la Slovacchia

Sulla strada che porta in Slovacchia, quello di oggi alle ore 18.15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena contro la Lettonia è un crocevia fondamentale per l’Italia Under 21. La nazionale di Nunziata, che guida il Girone A con 11 punti davanti a Irlanda a 10, Norvegia a 9 e Lettonia a 7, ha perso in questi giorni trascorsi in Romagna due pezzi pregiati come i romanisti Bovo e Baldanzi, che ieri ha lasciato il ritiro per tornare nella capitale a curarsi. Oggi sarà assente anche Volpato (con la tonsillite): «Bove è rientrato a Roma - le parole del Ct nel corso della conferenza stampa di ieri al Da Vinci di Cesenatico - in quanto non l’avremmo recuperato ed era giusto non forzare per rispetto del suo club. Stesso discorso per Baldanzi, che ha accusato un problema all’adduttore. Volpato ha la febbre alta da lunedì mentre Pirola e Oristanio li stiamo valutando per bene, vengono da due infortuni lunghi, ma siamo fiduciosi». E poi: «Ma ho una squadra forte e i risultati dipendono da noi. Chi scenderà in campo giocherà dando il massimo delle proprie possibilità, ne sono sicuro». Quasi in contemporanea (inizio alle ore 18) al San Marino Stadium i giovani titani ospiteranno un’Irlanda che ha dimostrato anche contro l’Italia di essere forte.

Le partite

Spazio alla gara contro la Lettonia: «Questa e la prossima con la Turchia sono due gare fondamentali per il cammino nel girone. Abbiamo la possibilità di giocare due volte e indirizzare la classifica dalla nostra parte. È molto tempo che non stiamo insieme, serve ridare mentalità, ritrovare il senso di squadra. Abbiamo poco tempo, ma la Nazionale è anche questo e ne siamo consapevoli».

Fari puntati soprattutto su Riccardo Calafiori, uno di quelli destinati a disputare gli Europei con la nazionale di Spalletti: «Spalletti presta sempre moltissima attenzione alla Under 21 e ai nostri ragazzi. Facciamo parte tutti della stessa “famiglia”. Il discorso vale per Calafiori tra noi e la nazionale A, ma vale per Pafundi, che in questo momento serviva maggiormente all’Under 19 ed è stato giusto lasciarlo andare con Corradi».

Gli azzurri, Spalletti e i videogiochi

In merito alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Spalletti circa il tempo trascorso da alcuni giocatori davanti ai videogiochi invece di riposare, Nunziata sceglie l’equilibrio. «Ha ragione il Ct: un atleta deve star bene fisicamente, deve allenarsi e poi riposare. Per fare sport ad alto livello il recupero fisico è essenziale. Nessuno vieta i videogiochi nel tempo libero, ma quando è il momento di riposare non ci si può esimere. È giusto che i ragazzi abbiamo momenti di sfogo, rimanere in ritiro è stressante, ma va fatto quando ce n’è la possibilità».

Le formazioni

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo agli ordini dell’arbitro maltese Farrugia.

ITALIA (4-2-3-1): Desplanches; Zanotti, Pirola, Calafiori, Ruggeri; Casadei, Prati, Ndour; Fabbian; Gnonto, Esposito. Ct: Nunziata.

LETTONIA (4-4-1-1): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Anmanis, Melnis, Melkis; Vapne; Lizunovs. Ct: Basovs.