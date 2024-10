L’Imolese ha annunciato l’ingaggio del terzino destro Tommaso Barnabà. Nato a Bologna il 7 Marzo 2001, il ventitreenne difensore ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Bologna, prima di esordire in Serie D tra le fila del Mezzolara, con cui ha giocato 67 gare in quarta serie. Nell’estate 2022 si è poi trasferito all’Ancona e con i biancorossi ha giocato 35 partite in Serie C.