Calcio Viareggio Cup, l’Imolese affronta il Melbourne di Diamanti

Oggi l’Imolese gioca per scrivere la propria storia. Alla Viareggio Cup la formazione allenata da Casadio cerca quella qualificazione agli ottavi di finale che un anno fa le sfuggì all’ultimo minuto. Quest’anno, soprattutto dopo la vittoria di mercoledì contro l’Empoli (favorito del Girone 4), l’opportunità è davvero a un passo. Il problema è che la prima squadra ha la priorità e quindi oggi contro il Melbourne di Alino Diamanti (ore 15), nel match decisivo, Casadio non avrà a disposizione i tre titolarissimi dell’Imolese in Serie D che hanno fatto molto bene nelle prime due gare della Viareggio Cup: il portiere Laukzemis e i due centrocampisti offensivi Capozzi e Vlahovic. Il derby di domenica a Forlì è infatti considerato più importante del match contro gli australiani.

Un match da non perdere, per l’Imolese. Detto che con la vittoria il passaggio del turno sarebbe automatico, in caso di pareggio l’Imolese sarà seconda se Empoli-Ojodu City non finirà in parità. In caso di due pareggi e di arrivo a 4 di tutte le squadre, l’Empoli sarebbe primo e l’Ojodu City secondo, mentre l’Imolese, terza, potrebbe essere “ripescata” nel caso in cui l’Avellino (Girone 6) non vincesse con 3 o più gol di scarto.

Ieri si sono chiusi i primi tre gironi: si sono qualificati per gli ottavi i vincitori dei tre gironi Beyond Limits, Honvéd Budapest e Sassuolo (ieri 1-1 con la Lucchese, con i gemelli sammarinesi Benvenuti che sono stati fatti riposare dopo le prime due gare da titolari), le tre seconde Fiorentina, Westchester United e Alex Transfiguration più le due migliori terze Lucchese e Ibrachina.