Calcio D, Imolese: si attende l’organigramma societario

L’Imolese ha iniziato in modo incoraggiante il campionato, nell’attesa che la settimana porti quelle novità (leggi organigramma societario ufficializzato) che Domenico Altomonte nel post-partita con l’Aglianese aveva dichiarato sarebbero arrivate il 28 settembre. Ma anziché arrivare l’organigramma, nelle scorse ore è arrivato un altro “regalo” dalla Figc, ovvero la pubblicazione da parte del Tribunale Federale delle motivazioni della sentenza di condanna dell’Imolese al pagamento di una multa di 28mila euro per una collaborazione ritenuta non idonea dalla federazione, sottoscritta il 25 novembre 2022 dall’ex presidente De Sarlo (punito con 30 giorni di inibizione) con il Real Sala Bolognese relativamente al tesseramento di giocatrici under 12 richiesto, assieme alla partecipazione al campionato under 15, come requisito necessario per ottenere la Licenza Nazionale 2022-2023. Una sanzione pecuniaria che andrà saldata dall’Imolese che ha ancora pendente la questione legata alla penalizzazione di un punto legata al mancato pagamento nei tempi previsti della mensilità di giugno 2023 alla squadra dello scorso anno.

Gemellaggio

Continua intanto la collaborazione con l’Andrea Costa, con cui prosegue la promozione “Insieme”. Per tutte le partite casalinghe del Pala Ruggi, gli abbonati rossoblù, presentando all’ingresso il proprio abbonamento e documento d’identità avranno lo sconto del 50% sull’acquisto del biglietto. Stessa partnership è valida per gli abbonati biancorossi al Galli.