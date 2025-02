I cimeli della nazionale di calcio in mostra a Rimini

Manca solo un mese all’apertura della mostra “Un Secolo di Azzurro – La storia della nazionale italiana di calcio”, in programma dal 13 marzo all’8 giugno presso il Fellini Museum, nell’Ala di Isotta di Castel Sismondo di Rimini.

Curata da Mauro Grimaldi e promossa da Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti dell’Associazione S. Anna, la Mostra, organizzata dalla Blu&Blu Network e da Art Book Web, accompagnerà tifosi e appassionati in un viaggio emozionante attraverso oltre cento anni di storia della Nazionale italiana di calcio, intrecciando sport e cultura in un percorso coinvolgente per tutte le generazioni.

I visitatori potranno ammirare una straordinaria collezione di cimeli originali: dalle prime maglie azzurre indossate dai campioni del passato, agli scarpini e palloni che hanno fatto la storia del calcio, fino ai manifesti delle competizioni internazionali e agli articoli di giornale che hanno raccontato le imprese degli Azzurri. Non mancheranno trofei, gigantografie e documenti esclusivi, tra cui il primo regolamento del gioco del calcio redatto nel 1895.

L’esposizione è suddivisa in diverse sezioni tematiche, dalle origini del calcio italiano fino ai giorni nostri.

Si parte dagli albori del football, attraversando i trionfi mondiali del 1934, 1938, 1982 e 2006, passando per momenti iconici come la leggendaria semifinale di Italia-Germania 4-3 ai Mondiali del 1970, fino all’indimenticabile successo di Euro 2020.

I visitatori potranno immergersi in un’esposizione ricca di pezzi unici che raccontano la lunga e gloriosa storia della Nazionale Italiana. Sarà possibile ammirare le maglie che hanno segnato le epoche del calcio azzurro, a partire dalla ricostruzione della prima divisa del 1910 fino a quelle indossate dai grandi campioni come Meazza, Rivera, Baggio, Maldini, Del Piero, Totti e Buffon, senza dimenticare le nuove generazioni rappresentate da Donnarumma, Retegui e Daniel Maldini.

Non mancheranno i palloni e gli scarpini che hanno calcato i campi delle sfide più leggendarie, tra cui il primo pallone in cuoio utilizzato nel 1895 e il mitico Federale, voluto da Mussolini per i Mondiali del 1934. L’evoluzione del calcio sarà raccontata anche attraverso i trofei più preziosi, come il rarissimo calco in gesso originale della FIFA World Cup, realizzato nel 1973 dallo scultore Silvio Gazzaniga.

Ad arricchire il percorso espositivo ci saranno documenti e articoli di giornale che hanno immortalato le imprese azzurre, biglietti di partite storiche e manifesti ufficiali delle competizioni internazionali, con firme illustri come quelle di Folon, Mirò e Burri.

Infine, la mostra riserverà uno spazio speciale per le casacche in lanetta pesante (degli anni ’70 e ’80) dell’Nr Museum e del Luciano Spinosi Museum, insieme alle tante curiosità che hanno accompagnato il calcio italiano nel tempo, dai fischietti usati dagli arbitri di inizio ’900 alle mascotte dei Mondiali, dai guanti autografati dai più grandi portieri fino ai giochi per bambini ispirati al mondo del calcio.

Partner strategico della Mostra sarà il Rimini FC con un allestimento di maglie, memorabilia e foto storiche della Società che faranno da benvenuto a Rimini alla Nazionale Italiana di Calcio. Numerose le iniziative collaterali che saranno organizzate in città in stretta collaborazione con il Club Biancorosso durante tutto il periodo dell’esposizione.