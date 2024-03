Francesconi, il Cesena e la scuola: “Se ci tieni davvero, non è impossibile studiare e allenarsi”

Un giornata a scuola per il mondo del Cesena Fc. Ieri pomeriggio Riccardo Chiarello, Matteo Francesconi e Simone Pieraccini, insieme al dirigente addetto all’arbitro Fiorenzo Treossi, hanno partecipato al progetto “In campo come nella vita. Il valore delle regole”, organizzato dalla commissione benessere del Liceo G. B. Morgagni di Forlì che organizza attività culturali e ricreative per i suoi studenti.

“Il rispetto è la regola più importante. Oltre alle regole del gioco, per far parte di un gruppo bisogna sapersi comportare e rispettare gli obiettivi degli altri per raggiungerne uno comune. Mai e poi mai potrei mettere i miei obiettivi personali davanti a quelli della squadra”. Inizia così l’intervento di Chiarello che poi lascia la parola a Pieraccini: “Questo è il primo vero anno in cui gioco nei professionisti, le regole che ti insegnano a scuola poi si riportano nella vita, e ti aiutano nel lavoro e nel proprio percorso”.

Francesconi sottolinea l’importanza del connubio tra il rispetto, lo sport e lo studio: “Ci tengo a dire che il calcio mi ha insegnato a rispettare le diversità degli altri. Quando cresci in uno spogliatoio di 20 persone che vengono da alte città e hanno altre culture, ti fa capire le differenze e rispettarle. I miei compagni hanno figli, bisogna ascoltare a chi ha più esperienza. Penso che lo studio sia importante, io sono iscritto all’Università di Bologna, portare avanti sia il lato sportivo che universitario mi permette di mantenere sempre la mente aperta”.

Dopo una parte introduttiva, i giocatori hanno risposto alle domande degli studenti, raccontando ciascuno la propria esperienza e di come hanno cercato di conciliare lo sport con la scuola. In questa chiacchierata è stato rimarcato più volte l’importanza della famiglia e della forza di volontà nel raggiungere un obiettivo: “Volevo dare una soddisfazione ai miei genitori, ma soprattutto ci tenevo io. Se ci tieni davvero non è impossibile studiare e allenarsi. Bisogna solo volerle le cose, e avere la testa giusta. Poi la famiglia ti può aiutare tanto e ti può stimolare a dare il meglio” le parole di Francesconi.

Tra il pubblico ci sono due studenti che hanno iniziato il percorso per diventare arbitro e Treossi ha raccontato la sua esperienza: “Io iniziai a 17 anni, poi ho avuto la fortuna di scalare le categorie regionali, nazionali e, infine, diventare internazionale. Ho avuto la fortuna di vedere tante cose in giro per l’Europa e anche fuori. È stata una bellissima esperienza e una buona scuola di vita. Impartire delle regole ti rafforza nel carattere e nella personalità e, cosa che non dispiace, ti da visibilità. Infatti, dopo essermi ritirato per limiti di età come arbitro, il Cesena mi ha chiamato e ho vissuto 14 anni splendidi. Sono orgoglioso che mi abbia richiamato, perché la città è nata per giocare a calcio. La prima partita in casa è stata un’emozione incredibile, e le emozioni ti danno la forza per andare avanti in tantissimi settori. Voi dovete avere l’emozione di andare a scuola e portare a casa il risultato”.

Infine c’è spazio per le ultime curiosità, dalla competitività a come reagire dopo una sconfitta: “La competitività è la base del calcio, poi deve essere sana. Quando si esce dal campo, poi si torna amici come prima. Giocarsi il posto con un tuo compagno è un grande stimolo, la sana competizione è quella che ti fa svegliare la mattina con la fame giusta. Mentre quando perdi, anche se è difficile, devi capire che fa parte del gioco. L’importante è reagire e, dal giorno dopo, analizzare perché è successo e lavorare al meglio. Dietro ad ogni sconfitta c’è un insegnamento, però se succede è per un motivo. Cerco di prendere tutto ciò che c’è di positivo per lavorarci dalla settimana successiva per far si che non accada. Quando si cresce devi fare un’analisi della sconfitta senza prenderla sul personale, perché ti può dare degli spunti per affrontare situazioni nuove. Bisogna sempre essere equilibrati, non demoralizzarsi quando si perde e non esaltarsi quando si vince” rispondono in coro Chiarello, Francesconi e Pieraccini.