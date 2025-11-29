Per il Forlì c’è solo un punto con il Bra (1-1)

Forlì-Bra termina 1-1, con gli ospiti in dieci al 19’ del primo tempo per l’espulsione di Lia per intervento con piede a martello su Cavallini. Un rosso arrivato dopo la card utilizzata da Miramari. Il Forlì crea tanto ma non finalizza e al 75’ va in svantaggio: punizione laterale di Baldini e colpo di testa del capitano biancorosso Lorenzo Saporetti a beffare Martelli. Il pareggio del Forlì arriva all’84’ ed è un gioiello di Petrelli, che al 93’ mette sul destro di Lorenzo Saporetti un pallone solo da spingere in rete: incredibile l’errore del capitano che da un metro a porta vuota centra il palo.