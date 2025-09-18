L’esperienza di De Risio per dare sostanza al Forlì: “Mi piace il calcio di Miramari”

Ecco le parole del centrocampista, che proprio ieri ha svolto il suo primo allenamento completo da quando è a Forlì: «Non sono ancora al 100 per cento della condizione ma questa settimana mi sono sentito abbastanza bene. Certo, mi manca il ritmo partita, tuttavia mi sto allenando con continuità e spero, giocando, di entrare il prima possibile in condizione».

D’altra parte, De Risio ha firmato per il Forlì solo qualche giorno prima di Ferragosto, un mese dopo l’inizio della preparazione e ha quindi dovuto recuperare rispetto ai nuovi compagni: «Non ho avuto nessun problema fisico, semplicemente, essendo arrivato più tardi e avendo saltato il ritiro, ho avuto bisogno di più tempo per mettermi in forma».