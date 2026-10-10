Il Forlì sorride: il minutaggio dei giovani porterà quasi 100mila euro

Meglio del previsto. Il Forlì sta aspettando di incassare la prima tranche dei contributi messi a disposizione dalla Lega Pro per la valorizzazione minutaggio giovani, e la cifra è superiore a quella della passata stagione. Allora, infatti, dopo le prime sette giornate, al club di viale Roma erano stati riconosciuti 91.150.23 euro, ora l’ammontare è di poco inferiore ai 100mila euro, nonostante, a livello di minuti ponderati, il dato attuale (7012, corrispondente a 3052 minuti reali) sia inferiore quello di un anno fa (7766.14).

In attesa di effettuare confronti con le altre società, visto che la Lega per ora ha solo comunicato i singoli importi ai club, in casa Forlì c’è ovviamente soddisfazione, anche perché l’ottimo risultato economico va a braccetto con quello sportivo. La squadra di Campedelli, infatti, occupa attualmente l’11° posto, subito a ridosso della zona play-off, dove ha stazionato stabilmente sino alla sconfitta contro il Vado. «Questo primo step premia la nostra scelta di continuare a puntare sui giovani - commenta il direttore generale e sportivo Matteo Mariani - a differenza dello scorso campionato, tuttavia, ora ne abbiamo meno in prestito e più di proprietà i quali, continuando così, possono generare valore economico per la società».

Uno di questi è sicuramente Valentino Coveri, attuale bomber biancorosso con cinque centri in sei partite: «Ci ho sempre creduto e sta ripagando la fiducia: si trova nel posto giusto al momento giusto».

E’ anche grazie ai suoi gol se il Forlì in queste otto giornate ha conquistato 10 punti: «Per come abbiamo giocato, ne avremmo meritati due o tre in più. Sono, comunque, la dimostrazione che la squadra è viva, ha fame e voglia».

Qualità che secondo Mariani non sono mancate nemmeno col Vado: «Lo spirito non è mancato, è mancato il gol: quando hai così tante occasioni, devi capitalizzarle».

Almeno un paio sono state fallite da Gabellini: «Non sono preoccupato. E’ un giocatore con grandi potenzialità, talento e caratteristiche che si sposano bene con quelle degli altri attaccanti, il gol prima o poi arriverà».

Al di là degli errori davanti alla porta, a Sestri Levante ha evidenziato qualche limite il centrocampo, dove sarebbe servito un Menarini, grande ex della gara di domani contro il Livorno: «Effettivamente non abbiamo un mediano metronomo come lui, però in quel ruolo è quasi unico. Detto questo, il nostro è un reparto ben assortito e molto tecnico, con giocatori, da Rosetti a Scaccabarozzi, da Macrì a De Risio, bravi nel palleggio e che vogliono avere la palla fra i piedi».

Non si è ancora visto, invece, Attasi, trequartista classe 2007 arrivato da Ancona: «E’ stato sfortunatissimo perché si è fatto male il primo giorno d’allenamento e tre settimane fa, quando era pronto ad entrare nelle rotazioni, ha riportato una lesione al legamento della caviglia. Gli auguro di recuperare presto e dimostrare in campo il suo valore».

Mariani esclude, quindi, di pescare dal mercato degli svincolati e loda l’operato del tecnico Campedelli: «Sta creando una perfetta simbiosi con la squadra, dispiace avvertire un clima negativo attorno a lui e, di riflesso, ai giocatori. Siamo un gruppo giovane che l’anno scorso ha compiuto un miracolo e ora tenta di ripeterlo in un campionato ancora più complicato, mi auguro che la città lo capisca e faccia sentire il proprio calore».

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