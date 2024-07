Il Forlì ha presentato questa mattina il nuovo allenatore Alessandro Miramari. Il tecnico non nasconde le sue ambizioni: «Io sono un allenatore esigente e non mi piace avere il braccino corto quando parlo. Ringrazio il Forlì per l’accoglienza, qui ho trovato una piazza meravigliosa e vogliamo fare un campionato importante. Sappiamo che lo vogliono fare anche altri e allora noi proveremo ad essere più bravi degli altri».