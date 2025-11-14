Il Forlì è intenzionato a ripartire per confermarsi in zona play-off

Il senso perduto del Forlì per il gol. I Galletti non sono più la gioiosa macchina da guerra della serie D, lo dicono i numeri: 25 reti lo scorso campionato dopo 13 giornate, 15 quest’anno. Quando riescono a segnare, tuttavia, i punti arrivano quasi sempre.
Per superare l’ostacolo Campobasso, di scena questa sera al Morgagni (ore 20.30), sarà fondamentale tornare a essere incisivi sotto porta, cosa non riuscita, invece, domenica nel match perso 1-0 con la Juve Next Gen. Un’analisi condivisa in parte dal tecnico biancorosso Alessandro Miramari: «Siamo sempre alla ricerca del gol, ma non riusciamo a farne tanti. Purtroppo, abbiamo perso quell’imprinting di gare ad alto punteggio che ci caratterizzava la passata stagione».