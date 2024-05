Forlì, caso-Cecotti al Coni: il 4 giugno l’udienza sul ricorso e il Ravenna resta in sospeso

Il Coni ha ufficializzato ieri sera la data in cui il Collegio di Garanzia si riunirà in udienza e poi deciderà sul ricorso del Forlì contro le decisioni di Lnd (attraverso il giudice sportivo) e Figc (con la Corte sportiva d’Appello) che hanno già respinto la richiesta di 0-3 a tavolino con il Carpi per il caso-Cecotti. L’udienza si terrà martedì 4 giugno.

Se il Forlì ormai si è messo il cuore in pace, chi attende l’esito di quell’udienza è il Ravenna, che spera in un incredibile ribaltone. Di fiducia ce n’è poca, mentre pensando al domani si inizia a fare largo l’idea di un possibile ripescaggio (ma in Serie C dovrebbero saltare almeno 3 squadre).

Comunque Esposito

Venendo al campo Adriano Esposito dovrà essere un protagonista anche per il prossimo campionato. Anche se il Lentigione è stato domato senza di lui: «Da fuori - dice il centrale difensivo - ho visto la squadra decisamente bene. Dopo aver preso le misure nel primo tempo ha disputato una grande ripresa, ad ulteriore testimonianza della forza e della compattezza del gruppo. Adesso ci aspetta la finale con il Corticella: vogliamo vincere per chiudere una stagione sportiva fantastica e per mettere la società nelle condizioni migliori in ottica ripescaggio».

Il futuro è un’ipotesi

Esposito dovrebbe rappresentare un punto fermo anche del Ravenna che verrà, anche se per ora non ci pensa più di tanto: «I giochi saranno fatti più avanti. Quando sarà il momento sentirò le indicazioni della società, in questi giorni ho in testa solo la partita di domenica».

