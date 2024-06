Alessandro Miramari, l’anno scorso al Corticella, è il nuovo allenatore del Forlì. La società in una nota ha salutato Mauro Antonioli. “Il Forlì FC comunica che non proseguirà il rapporto per la stagione 2024/25 con Mister Mauro Antonioli. Il tecnico era subentrato nel

corso di questa stagione, guidando con entusiasmo e professionalità la squadra sino al 6° posto finale. Da parte della Società biancorossa il migliore in bocca al lupo per il suo futuro lavorativo”.