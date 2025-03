Derby Forlì-Ravenna e false generalità per entrare allo stadio: annullati altri 38 biglietti acquistati da tifosi giallorossi

Intrigo biglietti per Forlì-Ravenna: annullati altri 38 tagliandi, con altri biglietti acquistati dai tifosi ospiti nonostante i divieti. Dopo la gradinata locali, è proseguita la verifica da parte della Questura sulle vendite dei tagliandi effettuate nel pomeriggio di giovedì per l’incontro di calcio in programma allo stadio Morgagni domenica 23 marzo.

E’ risultato che altri 38 tifosi ospiti hanno acquistato tagliandi nei settori della Tribuna, in violazione delle prescrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Questore, che, come noto, consentono la vendita dei biglietti ai residenti in Provincia di Ravenna solo nel settore ospiti. Il Forlì Calcio, pertanto, responsabile di tale carenza organizzativa, dovrà annullare i tagliandi. Sono in corso, inoltre, approfondimenti investigativi della Digos sulle generalità fornite da alcuni tifosi che hanno indicato luoghi di residenza non veritieri, pur di acquistare i biglietti in altri settori.