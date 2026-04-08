Caos biglietti per Forlì-Ascoli: annullati tutti i tagliandi acquistati in prevendita per il settore Gradinata Locali

In vista di Forlì-Ascoli di sabato è caos biglietti. Cosa che si era già verificata nella passata stagione contro il Ravenna. Il sold-out immediato fatto registrare nel settore ospiti, ha portato, nella giornata di martedì, molti tifosi dell’Ascoli ad acquistare il biglietto per il settore “Gradinata locali” riservato ai tifosi del Forlì. Nella serata di martedì è arrivato così il blocco della vendita dei biglietti. Ieri mattina c’è poi stata la riunione del Gos che ha stabilito quanto comunicato dal Forlì Fc: “A seguito della riunione del Gos tenutasi in mattinata e di comune accordo con le autorità competenti, il Forlì Fc dispone l’annullamento di tutti i biglietti acquistati in prevendita per il settore Gradinata Locali fino a mercoledì 7 aprile compreso, relativamente all’incontro Forlì-Ascoli previsto per sabato 11 aprile alle ore 17.30. Di conseguenza, il settore “Gradinata Ospite” è l’unico in cui la tifoseria dell’Ascoli può acquistare il tagliando per assistere alla partita”.

Questa è la procedura per il rimborso del biglietto. “Per chi ha acquistato online - scrive il Forlì Fc - il rimborso avviene in maniera automatica sul metodo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto. Vivaticket provvederà al rimborso entro 3 settimane lavorative. Per chi ha acquistato in ricevitoria Vivaticket il link sarà presto disponibile”.



RIAPERTA LA BIGLIETTERIA

“Il Forlì Fc comunica che dalle ore 17 di mercoledì 8 aprile è possibile acquistare di nuovo i biglietti per l’incontro Forlì-Ascoli. La vendita è riservata esclusivamente ai soli residenti in provincia di Forlì-Cesena in tutti i settori dello stadio destinati alla tifoseria locale. Sarà possibile acquistare il titolo d’accesso solo nelle ricevitorie Vivaticket. Non è quindi disponibile la modalità d’acquisto online. I punti vendita Vivaticket a Forlì: Edicola Bartolucci, via Seganti 3/A; Tabaccheria Framar (punto Snai), via Gramsci 98; La Caffetteria, via Ravegnana 146/A; Tabaccheria Contrada Grande, via Regnoli 97. Si consiglia vivamente a tutti i tifosi biancorossi l’acquisto in prevendita per evitare spiacevoli file al botteghino nel giorno della gara e risparmiare sul prezzo del biglietto”.