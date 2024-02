Calcio serie D, Ravenna bloccato e pullman preso a sassate, il Forlì fa il colpo ed è a -2

Il Ravenna non va oltre lo 0-0 sul campo del Sangiuliano City dopo che il pullman era stato preso a sassate prima della partita. Giallorossi, espulso Magnanini al 91’, sempre in vetta ma soltanto a +2 sul Forlì che passa a Pistoia con i soliti attaccanti Merlonghi e Babbi (1-2). Stesso risultato dell’Imolese che vince a Fidenza contro il San Donnino: a bersaglio Mattiolo e Manes dopo il vantaggio locale di Bongiorni. Il Victor San Marino ferma il Carpi (1-1) ma non guadagna punti sul Ravenna così come gli emiliani: subito in gol D’Este, pari di Cortesi. Male la Sammaurese che crolla nel finale nella tana del Sant’Angelo: la sblocca Campagna al 6’, ribaltone lombardo con Mecca all’86’ e Renda al 93’. Nel girone F beffarda sconfitta dello United in casa con la Sambenedettese: decide Sbardella al 95’. Per i biancazurri in gol Samb e Caponi.