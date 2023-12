Calcio D, un maxi schermo per il Morgagni: il Forlì ha il suo regalo di Natale

Sotto l’albero, il Forlì trova un maxi schermo per il suo “Morgagni”. È questo, infatti, il regalo di Natale che l’amministrazione comunale ha riservato alla società biancorossa. Ad annunciarlo, il vice sindaco e assessore comunale allo sport Daniele Mezzacapo, nel corso della tradizionale cena di Natale dei Galletti, andata in scena martedì al Grand Hotel Forlì.

«In giunta, abbiamo approvato un progetto importante per lo stadio – rivela Mezzacapo, intervenuto alla serata insieme ad altri tre assessori, Andrea Cintorino, Marco Catalano e Giuseppe Petetta – dando mandato ai nostri tecnici di provvedere all’installazione di un maxi schermo di 54 metri quadrati, che verrà posizionato in corrispondenza della curva lato antistadio e che la società potrà utilizzare come meglio crede».

Probabilmente l’impianto sarà attivo dalla prossima stagione e costituirà un valore aggiunto per il Forlì calcio, anche in termini di maggiore visibilità di sponsor e realtà locali. D’altra parte, come dichiarato dal presidente biancorosso Gianfranco Cappelli, uno dei principali obiettivi della dirigenza è proprio “incrementare la connessione con la città e le imprese del territorio».

Se questo è uno dei propositi per il futuro, il bilancio tracciato dal numero uno di viale Roma rispetto a quanto realizzato sin qui è decisamente positivo. «La nostra società è in crescita in tutti i campi e stiamo portando avanti diversi progetti, dall’investimento in infrastrutture alle iniziative nelle scuole sino al continuo lavoro per migliorare il settore giovanile, con la stessa serietà imprenditoriale che mettiamo nella gestione delle nostre aziende».

E l’impegno profuso sta pagando. «Allo stadio e nei campi, l’affluenza di pubblico è in continuo aumento, non solo nelle giornate di campionato ma anche grazie a tornei, musica e ristorazione accessibile tutta la settimana».

Certo, i risultati sportivi aiutano e il successo in rimonta sul Carpi, dopo quello nel derby contro il Victor San Marino, ha galvanizzato tutto l’ambiente biancorosso. Sarà un caso ma, nell’asta di beneficenza a favore della Croce Rossa organizzata durante la serata, il secondo maggior rialzo l’ha registrato la maglia di Babbi, il match winner di domenica. «Dicono che è un campionato che nessuno sembra voler vincere? Non è vero, noi lo vogliamo» si lascia andare a microfoni spenti il presidente. Se l’ambizione è fondata, lo si vedrà da come la società si muoverà sul mercato.