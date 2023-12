Calcio D, Prestianni: “Forlì, voglio ripagare la fiducia di Antonioli”

Se due indizi non fanno ancora una prova, la vittoria del Forlì nel derby giocato ad Acquaviva contro il Victor San Marino, dopo la bella prova fornita contro il Ravenna, è comunque il segno che per i biancorossi il peggio è alle spalle. E, se contro la capolista la prestazione non era stata premiata dal successo, questa volta è stata una domenica perfetta: «Abbiamo ottenuto una vittoria convincente sotto tutti i punti di vista: tattico, tecnico, atletico – commenta la mezzala dei Galletti, Thomas Prestianni – il pareggio con il Ravenna ci stava stretto, contro il Victor per fortuna è andata meglio ed è arrivato un successo che dà morale e fiducia».

In campo, la partita è stata a senso unico: «L’avvio è stato combattuto, poi, terminata la fase di studio, abbiamo iniziato a giocare, dimostrando di poter far male a chiunque. Non a caso, siamo andati presto in gol con Merlonghi e a quel punto il San Marino si è aperto e abbiamo creato altre occasioni, fino a imporci 3-1».

Insomma, si è rivisto il Forlì capace di inanellare 8 risultati consecutivi prima di perdersi contro Corticella e Lentigione, ulteriore prova di quanto contino stimoli e motivazioni. Non è infatti un caso che i Galletti si siano ritrovati proprio in due derby, per di più contro la prima e la ex seconda della classe: «Ogni gara fa storia a sé, difficile dire cosa non abbia funzionato in precedenza, anche se contro il Lentigione non abbiamo sicuramente giocato nel migliore dei modi. L’importante, comunque, è che domenica abbiamo dimostrato di avere grandi qualità, fornendo una prova di forza a livello sia di squadra sia di gruppo».

Adesso, il Forlì è atteso a un’altra di quelle sfide che si preparano da sole, visto che domenica al Morgagni sarà di scena il Carpi avversario di blasone avanti 2 punti in classifica. «È una delle principali pretendenti alla promozione e domenica ha dimostrato di essere in un ottimo momento: dovremo dare tutto per far risultato».

Meno intriganti appaiono poi gli ultimi due incontri del 2023, contro Mezzolara e la delusione Aglianese: «Sono tutte gare complicate perché nessuno vuole perdere. Bisogna metterci sempre il massimo impegno e tenere alta la concentrazione».

Proprio quello che ha fatto Prestianni in questi mesi. Prima di esordire contro il Ravenna era infatti una sorta di oggetto misterioso mentre nei derby ha inanellato due presenze da titolare: «A inizio stagione venivo da un piccolo infortunio, nel calcio ci stanno alti e bassi e pure non giocare, quello che conta è non mollare perché prima o poi le occasioni arrivano e così è stato. Ringrazio l’allenatore Antonioli per la fiducia, darò tutto per ripagarla».