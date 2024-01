Calcio D: Masini, i punti persi dal Forlì e la rincorsa alla vetta

Domenica è arrivata la conferma: il principio dei vasi comunicanti per il Forlì nei confronti della Sammaurese davvero non funziona. Perché, come successo in estate, si possono anche trasferire sette giocatori da una parte all’altra della... barricata, ma, al tirar delle somme, lo stadio Macrelli resta un territorio inviolabile per i Galletti, costretti ad accontentarsi dello 0-0. Quindi tanto vale guadare al bicchiere mezzo pieno che assegna un punto alla squadra di Antonioli, seppure con tanto rammarico.

L’amarezza di Masini

«Ma sono due persi - ragiona Gabriele Masini, uno degli ex in campo - eravamo andati a San Mauro Pascoli per fare risultato pieno ma il palo (tiro di Merlonghi, ndr) ci ha negato questa soddisfazione. Loro ci temevano molto infatti avevano impostato la partita per giocare sulle ripartenze e così si sono comportati, Nel secondo tempo l’espulsione di Drudi ha scombussolato i piani di tutte e due le squadre perché anche la Sammaurese non è stata in grado di assumere il controllo delle operazioni pur avendo la superiorità numerica».

Verso Certaldo

Ma è già tempo di voltare pagina: domenica si va a Certaldo, altro campo infido. «Al di là delle condizioni del terreno che troveremo e che sembrano non ottimali – aggiunge Masini – quasi una replica del campo dove abbiamo giocato contro il Mezzolara, occorre considerare che a Certaldo non ha vinto neppure il Ravenna. Questo per dire delle difficoltà che incontreremo contro una squadra che si trova in zona play-out ma che ha costruito la sua posizione di classifica fra le mura amiche».

A proposito di Ravenna, il mezzo passo falso del Forlì a San Mauro Pascoli ha fatto salire di nuovo il divario in classifica a 7 punti: primo posto già deciso? Masini non ci sta: «Siamo appena all’inizio del girone di ritorno il cammino è ancora lungo ci dovremo far trovare pronti per sfruttare i passi falsi delle prime due, Ravenna e Victor San Marino, sapendo che quest’ultima dovrà venire a giocare al Morgagni. Certamente noi non molliamo».

È comunque un campionato anomalo, se in estate i favori dei pronostici andavano alle toscane e al Carpi, il girone di andata ha messo in evidenza come la vittoria sia ormai (quasi) solo una questione romagnola. «È cambiato tutto rispetto alle previsioni, a dimostrazione che è sempre il campo il giudice più affidabile. Resto convinto che il Carpi abbia il miglior organico. Cosa mi impressiona del Ravenna? La solidità difensiva, finora ha subìto solo sei gol».

Per domenica Antonioli spera di recuperare gli infortunati Prestianni e Maggioli, da valutare Checchi, Ballardini, Casadio e Mosole. All’elenco degli assenti si sono aggiunti Drudi e Gaiola, squalificati per un turno dal giudice sportivo.