Calcio D, il Forlì ufficializza l’acquisto di Menarini

Francesco Menarini è ufficialmente un nuovo giocatore del Forlì. Il centrocampista bolognese vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/25. Menarini, classe ‘97, arriva in Romagna dopo una lunga esperienza in D tra le squadre bolognesi. Cresciuto proprio nel settore giovanile del Bologna ha trovato la sua dimensione di giocatore di categoria nelle esperienze con le maglie di Mezzolara, Progresso e Corticella. Proprio qui alla corte del neo-tecnico biancorosso Miramari ha giocato le ultime due stagioni raccogliendo 68 presenze, 6 gol e 13 assist come centrocampista centrale