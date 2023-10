Calcio D, il Forlì sfida la Pistoiese per capire di che pasta è fatto

Se la Pistoiese... Trotta, il Forlì vuol andare al galoppo. L’arrivo in casa degli arancioni del trentunenne bomber con un curriculum di assoluto rilievo per la categoria: 84 partite in A (con Frosinone, Crotone, Sassuolo), altre 81 in B, 65 in C oltre all’esperienza all’estero, soprattutto in Inghilterra, non toglie il sonno a Mauro Antonioli. «L’ingaggio di Marcello Trotta, che ha un passato in Serie A, fa capire di quale budget disponga la Pistoiese e quali obiettivi si siano prefissati. Giochiamo una partita importante contro una squadra che gode dei favori del pronostico per la vittoria finale ed insieme al Carpi è la più attrezzata per vincere il campionato. Questo deve essere uno stimolo per noi nel poter giocare questo tipo di partite e metterci alla prova verificando di che pasta siamo fatti».

Il limite più evidente della squadra di Consonni è la fase realizzativa con appena 5 gol in 6 partite, con l’ex riminese Piscitella a quota 2, che si segnala come il più prolifico. In rosa anche l’ex Francesco Nardella, che in realtà sta trovando poco spazio, come dimostrano gli 87 minuti di utilizzo in campionato. L’uscita dalla coppa Italia non ha lasciato scorie in casa dei Galletti con l’eliminazione che è già stata assorbita. «Siamo pronti a rituffarci nel campionato – aggiunge Antonioli – che rappresenta l’obiettivo principale della società. Peccato perché in coppa con l’Imolese abbiamo regalato i gol su situazioni di palla inattiva ma per un’oretta, fino al momento del pareggio, la squadra ha fatto una buona prestazione e per certi versi mi ha stupito in positivo. Ho avuto delle buone risposte e visto che qualche giovane deve ancora crescere. Poi ho fatto dei cambi in previsione della partita contro gli arancioni ed abbiamo perso qualcosa nella fase offensiva».

Tornano tutti a disposizione con la sola eccezione di Bonandi ma non si annunciano novità particolari, almeno riguardo al modulo di gioco. Antonioli centellina le informazioni tattiche, per l’undici iniziale si profilano alcuni ballottaggi in ogni reparto. «Cambieremo qualcosa facendo una particolare attenzione ad alcuni giocatori della Pistoiese ma non come modulo. Restano inalterate la nostra filosofia ed i nostri principi di gioco che sono quelli di fare sempre la partita».

Si gioca al Morgagni alle ore 15, arbitra Tropiano di Bari.

La formazione

Antonioli schiererà il Forlì con il 4-3-3: Pezzolato; Masini, Tafa, Checchi (Maggioli), Rossi; Casadio (Pecci), Gaiola, Greselin; Calì (Persichini), Merlonghi, Barbatosta.