Calcio D, il Forlì cerca conferme contro il Sant’Angelo

Ci sono molte similitudini fra Forlì e Sant’Angelo Lodigiano nella sfida del Morgagni, con inizio posticipato di mezz’ora rispetto alle altre partite del girone (ore 15). Hanno tratto entrambe giovamento dal cambio in panchina, più il Forlì che con Antonioli ha conquistato 13 punti in 5 partite mentre il Sant’Angelo guidato da Palo ne ha raccolti 7 in 4 gare. Tutte e due hanno nel centravanti il loro bomber, Merlonghi con 6 sigilli, Gobbi con 5 per gli ospiti.

«Non è una formazione da sottovalutare – ragiona Mauro Antonioli – i lombardi hanno stanziato un budget importante e costruito una squadra con qualità interessanti. Ci vorrà un Forlì ai massimi livelli».

Ma tiene ancora banco il pareggio di domenica a Prato con il Forlì che non ha saputo mantenere il doppio vantaggio facendosi raggiungere in pieno recupero: «La delusione che ci ha accompagnato al rientro è un fatto positivo perché significa che i ragazzi ci tengono ed hanno la mentalità giusta – commenta Antonioli – Non credo che la squadra negli ultimi minuti sia mancata dal punto di vista caratteriale, in questa categoria ma non solo gli episodi stanno diventando determinanti ai fini del risultato. Sono tifoso milanista e l’altra sera contro il Napoli si è ripetuta la medesima situazione, in un ambiente caldo gli avversari con un gol prendono fiducia e coraggio. Noi abbiamo sofferto, poi con i cambi c’eravamo sistemati purtroppo siamo rimasti in inferiorità numerica mentre un giocatore era fuori dal campo (Checchi ndr), uno è stato espulso (Rossi ndr) e da questa contemporaneità ed episodi casuali è scaturito il pareggio del Prato».

Mauro Antonioli, in emergenza per la sostituzione di Rossi, annuncia qualche novità in formazione: «Abbiamo un problemino con i 2005 in quanto Rossi è squalificato e domenica nell’allenamento post Prato si è infortunato anche Signore il suo sostituto. Dobbiamo pescare nella juniores il quarto under, c’è poco tempo per vederli all’opera però è lì che troverò la soluzione, l’alternativa sarebbe cambiare il portiere ma non mi sembra il caso».

L’under prescelto potrebbe essere Valentini.

La formazione

Così i biancorossi (4-3-3): Pezzolato; Masini, Checchi, Tafa, Maggioli; Valentini, Gaiola, Greselin; Mosole, Merlonghi, Barbatosta. All.: Antonioli.