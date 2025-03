Petrelli su calcio di rigore in avvio di ripresa, Trombetta nel finale e Di Renzo poco prima dell’intervallo regalano le vittorie a Forlì e Ravenna. Continua quindi il braccio di ferro tra le due romagnole divise da due punti: a farne le spese il San Marino al Calbi di Cattolica e il Progresso che si arrende al Morgagni. Nulla da fare per lo United Riccione travolto sul proprio campo dal Lentigione (0-3). Infine la Sammaurese perde in casa del Corticella (1-0).