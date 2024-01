Calcio D, Forlì col Sangiuliano City per continuare la sua rincorsa

Non vuole e non può fermarsi il Forlì che oggi, nella sua rincorsa alla capolista Ravenna, è chiamato a superare l’ostacolo Sangiuliano City (ore 14.30 al Morgagni). Gara agli antipodi rispetto alle ultime contro Sammaurese e Certaldo visto che i lombardi difficilmente scenderanno in Romagna per fare le barricate. «Mi aspetto una partita aperta, fra due compagini che hanno lo stesso obiettivo: vincere – dichiara il tecnico Mauro Antonioli – Noi per continuare a recitare un ruolo da protagonisti, i nostri avversari per recuperare il terreno perduto all’andata».

Il Sangiuliano, infatti, è una delle grandi delusioni del campionato. «La squadra in estate è stata costruita per disputare un torneo di vertice, invece, si trova in una posizione al di sotto delle attese. In questo mercato, comunque, si è rinnovata e sta attraversando un momento positivo come dimostrano i sei risultati utili consecutivi».

Il Forlì, quindi, si troverà di fronte un avversario in gran forma. «Mi aspetto una gara bella da vedere, contro una formazione che non scenderà in Romagna per difendersi ma per fare la partita e portare a casa l’intera posta. Probabilmente, non può più puntare a vincere il campionato ma per un posto nei play-off resta in piena corsa». Anche per questo, Antonioli non sottovaluta affatto l’avversario odierno. «Temo soprattutto il suo collettivo. A centrocampo e in attacco schiera giocatori di categoria, anche superiore, ragion per cui ha grande qualità ed esperienza mentre dietro ci sono diversi Under. Ci vorrà massima attenzione perché se vogliamo restare attaccati al treno di testa il nostro margine d’errore è limitato».

Intanto, l’infermeria biancorossa si sta svuotando: l’unico indisponibile è Checchi, mentre Prestianni e Ballardini restano da valutare. Stavolta quindi Antonioli ha problemi di abbondanza. «Ho dei dubbi. Domenica scorsa eravamo in emergenza adesso invece ho recuperato giocatori importanti e dovrò essere bravo e fortunato nelle scelte».

Certamente, Drudi tornerà al centro della difesa di fianco a Maggioli, e Gaiola riprenderà il suo posto in mezzo al campo, anche se Lolli a Certaldo ha fatto molto bene. «I dubbi sono positivi, significa che ho giocatori importanti che stanno dando il proprio contributo e meriterebbero tutti di giocare».

Ciò nonostante, sembra che il Forlì sia sulle tracce di Emanuele Banfi, seconda punta classe 2004 dell’Entella.

La formazione

Antonioli schiererà il Forlì con il 4-3-3: Pezzolato; Rossi, Drudi, Maggioli, Masini; Pecci, Gaiola, Lolli; Greselin, Merlonghi, Bonandi.