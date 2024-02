Calcio D, Forlì: aumento di capitale e un nuovo socio

Aumento di capitale e un nuovo socio per il Forlì con l’ingresso di Vincenzo Mazza, titolare della S.A.F. “La F.C. Forlì srl - si legge in una nota - comunica che si è conclusa l’offerta in opzione delle azioni societarie per l’aumento di capitale sociale indetto dall’assemblea dei soci straordinaria del 27/11/2023. I soci hanno ancora una volta concretamente confermato l’impegno economico nel club e danno il benvenuto ad un nuovo componente, Vincenzo Mazza, titolare della S.A.F. e nuovo arrivato nella compagine biancorossa”.