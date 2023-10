Calcio D, Drudi: “Forlì merita la Serie C”

È un ritorno al futuro quello di Mirko Drudi, che riabbraccia il Forlì dopo 8 anni e si rituffa nel campionato di D (ultima apparizione nel Romagna Centro a gennaio 2014) dopo 9 stagioni tra i professionisti. La trattativa condotta dal diesse Cristiano Protti con il procuratore Alberto Bergossi si è svolta al riparo da ogni clamore e senza annunci preventivi per aggiungere all’organico a disposizione di Mauro Antonioli il trentaseienne difensore di Cervia che non ha avuto problemi a scendere di categoria.

Drudi, soddisfatto della destinazione?

«Per motivi personali avevo bisogno di non allontanarmi da casa e restare in Romagna, da questo punto di vista Forlì rappresenta la scelta migliore che potessi fare. Abbiamo trovato l’accordo in due minuti, ho 36 anni e i soldi non sono l’unica cosa che conta».

Invece la condizione fisico-atletica a che punto è?

«In estate durante la preparazione mi sono allenato con il Russi di Roberto Rossi che ci tengo a ringraziare per l’ospitalità, da quando è iniziato il campionato ho proseguito da solo perché non mi sembrava più il caso. Logicamente non sono al livello degli altri ma in un paio di settimane conto di mettermi in pari. Fisicamente sto bene anche perché in carriera non ho mai subito infortuni rilevanti».

Già parlato con Mauro Antonioli?

«Conoscevo già Antonioli e devo dire che è stato un fattore molto importante nella scelta di venire a Forlì, in più conosco Piccoli, con cui ho giocato nel Cesena quando a 18 anni ero aggregato alla prima squadra mentre lui era già un giocatore affermato».

Per quanto riguarda il ruolo in campo?

«Sono nato come centrocampista, negli ultimi anni sono sempre stato impiegato come difensore centrale ma posso giocare anche mediano davanti alla difesa. Al tecnico, con cui ho fatto una chiacchierata, ho dato la massima disponibilità deciderà lui come e quando impiegarmi. Non ho ancora i 90 minuti ma per qualche spezzone di partita sono in grado di scendere in campo senza problemi».

Che ambiente ha trovato al Forlì?

«Sono appena tre giorni che frequento lo spogliatoio però l’impressione che ne ho ricavato dal primo impatto è assolutamente positiva: ho visto bravi ragazzi che lavorano con molto impegno. Entro in una squadra giovane in cui gli ultratrentenni sono pochi (Merlonghi, Checchi e Bonandi, oltre a Drudi, ndr) vista l’esperienza che ho accumulato in questi anni sono pronto a dare il mio contributo anche a livello di spogliatoio».

Ritrova la Serie D dopo 9 anni, come le sembra il livello?

«È vero, manco da un po’ ed in questo tempo non ho visto le partite seguivo però i risultati e le classifiche quindi non so esprimere un giudizio sul livello del campionato, nei prossimi giorni mi farò un’idea più precisa».

Con il suo arrivo il Forlì alza l’asticella delle ambizioni lanciando un chiaro messaggio al campionato.

«Spero di fare bene in questo mio ritorno, Forlì come città e società merita la Serie C anche se negli ultimi anni ci sono stati dei problemi che hanno impedito di disputare campionati di vertice. Adesso però, dopo una partenza complicata, la squadra è risalita».