Calcio D, Antonioli si gusta la vetta del Forlì: “Un primato frutto del lavoro”

Vittoria con dedica. Il primo pensiero del tecnico biancorosso Mauro Antonioli è per chi ieri si è fatto trovare pronto: «Faccio i complimenti a tutti ma voglio spendere una parola in particolare per i ragazzi che non giocavano da tanto tempo, come Barbatosta, Casadio, che da terzino sinistro a mio avviso ha fatto benissimo, e il ragazzino De Gori in porta: eravamo tutti un po’ preoccupati, invece ha risposto alla grande. E’ davvero il coronamento di un lavoro che ha portato in testa alla classifica, anche se ancora non abbiamo fatto niente».

Che ci fossero i presupposti per raggiungere il primo posto, Antonioli se ne era accorto sabato mattina: «Quando alle 10.30 ci siamo trovati nello spogliatoio e ho sentito che non volava una mosca ho detto ai ragazzi che era un buon segnale, indice di maturità: significava che erano già concentrati sulla partita».

Non a caso il Forlì ha dominato il Prato, con l’unica sbavatura dell’episodio che ha portato al 2-1 ospite e all’uscita di Pezzolato. Per lui, è stata accertata la sublussazione del mignolo della mano destra, mentre inizialmente si temeva una frattura scomposta. Il numero uno biancorosso dovrebbe essere recuperato in una decina di giorni, tuttavia, è probabile che un portiere si cercherà ugualmente: «Purtroppo, il gol del Prato è frutto di un nostro infortunio, come ogni tanto ci capita. La squadra, tuttavia, è stata brava perché nonostante i toscani spingessero siamo sempre rimasti equilibrati, pensando non solo a contenerli ma provando a chiudere il match come poi è successo con il terzo gol e sfiorando anche il quarto».

Da valutare anche le condizioni di Masini, ma nel suo caso c’è ottimismo.