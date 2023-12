Calcio D, Antonioli: “Il mercato del Forlì? Servirebbero un paio di rinforzi”

Dopo Victor San Marino-Forlì 1-3, il tecnico di casa Stefano Cassani non si abbatte più di tanto e analizza la gara. «Quando si regalano due gol così - sottolinea il tecnico di casa - è lampante che poi si perda, soprattutto quando dall’altra parte c’è un Forlì concentrato e motivato che non ha sbagliato nulla. È un momento difficile per noi: dopo il palo di D’Este a Certaldo al 96’, con il Forlì abbiamo concesso i tre gol: il primo e il terzo perdendo palla in ripartenza malamente, il secondo per un rigore regalato dal nostro centrale».

De Queiroz tra gli imputati? «Non me la sento di colpevolizzare il giocatore per l’ingenuità commessa quando prima di questo malaugurato episodio ha sempre giocato alla grande facendoci anche vincere. Nel calcio ci sta, come l’errore in fase di realizzazione di D’Este sullo 0-0».

Il dato positivo che non avete mai mollato anche sul 3-0. «È la natura di questi ragazzi che ogni volta ci mettono anima e cuore. Il gol poi è arrivato troppo tardi, ma sull’1-0 ce la stavamo giocando come sempre. Sappiamo che ci sarà da lottare fino alla fine, nonostante la buona posizione non dobbiamo abbassare la guardia». Con l’apertura del mercato arriverà qualcuno per rinforzare l’organico? «Questo - conclude Cassani lo dovete chiedere alla dirigenza».

Antonioli, la vittoria e il mercato

Sull’altro fronte Mauro Antonioli è visibilmente soddisfatto: il suo Forlì ha vinto con autorità su un terreno imbattuto. «Sapevamo che a San Marino sarebbe stata dura ed allora abbiamo preparato la partita in un certo modo, cercando di pressare la loro difesa a tre e direi che i ragazzi ci sono riusciti a pieno».

Il Victor però vi ha spianato la strada con errori determinanti: «Francamente non darei eccessive colpe ai nostri avversari. Se abbiamo vinto a San Marino il merito va ai miei ragazzi che hanno giocato veramente bene in ogni settore. Stavamo attraversando un periodo poco buono e la nostra prestazione sopra le righe va riconosciuta. Abbiamo affrontato le prime due della classe emergendo in entrambe le gare nel gioco, per cui sono fiducioso sul futuro».

I biancorossi rinforzeranno l’organico nel mercato? Antonioli qualcosa di nuovo se lo aspetta: «Questo è compito del nostro ds e della società, comunque considerando che sono partiti in tre, almeno un attaccante ed un centrocampista ci farebbero bene. Come organico siamo un po’ all’osso, per cui in caso di infortunio o squalifica qualcosa in più ci vuole. Diciamo che per queste novità le ultime due prestazioni sono servite. Possiamo ambire alle posizioni alte e l’abbiamo dimostrato».