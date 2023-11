Calcio D, Antonioli: “Forlì, ci siamo ripresi i punti di Prato”

Sorride Mauro Antonioli per una vittoria (2-1 sul Sant’Angelo) che issa sempre più in alto il Forlì. «Ci siamo ripresi i due punti di Prato – scherza il mister - La reazione avuta dopo il pareggio ci ha premiato con un gran gol di Merlonghi. Vittoria difficile ma come avevo detto il Sant’Angelo è una buona squadra, ottimamente disposta in campo e lo vedremo bene nel prosieguo del campionato perché abbinano fisicità e corsa. Sono anche soddisfatto dalla prestazione dei due under che hanno esordito, Graziani ha giocato con la personalità di un veterano».

Nel primo tempo il Forlì ha sofferto l’approccio migliore degli ospiti. «Hanno avuto un certo predominio territoriale noi un po’ troppo timidi non siamo stati capaci di sfruttare qualche ripartenza. Nella ripresa invece siamo entrati da subito con un altro piglio». Cosa rappresenta questa vittoria? «È importante perché dimostra la mentalità che la squadra ha acquisito. Intanto ci godiamo la classifica in un campionato bellissimo e aperto ad ogni tipo di soluzione in cui nessuna squadra sta facendo il vuoto con la la Victor San Marino che al momento è l’autentica sorpresa. Direi che è un girone aperto e che il lotto delle pretendenti che possono ambire al salto di categoria è al momento molto ampio».

Il Forlì ha Mirko Drudi tra le frecce da utilizzare. «Aggiungerà qualità. Penso che per domenica sarà disponibile».