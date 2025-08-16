Wade si fa parare un rigore: Cesena-Bologna finisce 0-0

  • 16 agosto 2025
Ibrahima Papa Wade consolato dai compagni dopo il rigore fallito (foto Gianmaria Zanotti)
Un primo tempo bloccatissimo e una ripresa più aperta e divertente con tanto di rigore sbagliato dal Cesena, in un derby terminato con un giusto pareggio (0-0). Al 12’ Bologna pericoloso con Ferrari che si fa largo in area e manda fuori il rasoterra. Il Cesena replica al 20’ ma sul bel cross di Mattioli il portiere Happonen in uscita anticipa Galvagno. Bianconeri pericolosi al 37’: Wade ruba palla e il tiro a scendere di Carbone dai 20 metri sibila sopra l’incrocio. Palla dall’altra parte e un sanguinoso errore di Brigidi innesca Sadiku, gran botta di destro e Fontana respinge.

In avvio di ripresa il portiere Happonen nega il gol al colpo di testa di Galvagno e al rasoterra dal limite di Domeniconi. Al 52’ rigore per il Cesena: Wade viene abbattuto da Jaber ma dal dischetto si fa parare il tiro da Happonen. Si arriva al 64’ e il portiere ospite controlla in due tempi il destro di Brigidi in area. Occasione clamorosa per il Bologna al 67’ con Fontana che ipnotizza Nesi e ribatte il suo tiro, poi monta la stanchezza ma il Cesena regge.

