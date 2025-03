Verso Brescia-Cesena procede il recupero di Adamo

Penultimo allenamento della settimana per il Cesena, che ieri mattina ha lavorato sotto un sole primaverile a Martorano, mentre oggi si sposterà al Manuzzi per la tradizionale rifinitura che anticiperà la partenza per Brescia. Procede spedito il recupero di Manolo Adamo, che si è regolarmente allenato con i compagni e che domani sarà a disposizione di Mignani. Se non dovessero esserci intoppi, il numero 17 bianconero partirà in vantaggio nel possibile ballottaggio con Ceesay, mentre sulla fascia opposta si va verso la conferma di Celia, che si è ben comportato anche contro la Salernitana. Con Ciofi, Prestia e Mangraviti in difesa e con Shpendi e La Gumina a formare il tandem d’attacco, gli unici dubbi del tecnico bianconero dovrebbero riguardare il centrocampo, dove ci sono diverse soluzioni.