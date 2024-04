Domenico Toscano a fine gara ha una lezione per il Cesena: “Bisogna capire che è la testa che muove tutto. Se non si arriva con la ferocia e la determinazione giuste, le gare diventano più impegnative. Le seconde linee? Nel Cesena non ci sono, chi è entrato ha sempre dato il suo contributo. Un ragazzo come Siano oggi meritava di giocare per quello che ha fatto tutto l’anno, senza mai mollare neanche per un giorno”.