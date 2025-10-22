Sudtirol-Cesena: quasi 500 i tifosi bianconeri già prenotati

Da ieri è attiva la prevendita per il settore ospiti del Druso in vista di Sudtirol-Cesena e sono già 489 i biglietti venduti. Come da determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Forlì-Cesena è limitata esclusivamente al Settore Ospiti. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena, alla tariffa unica di 17 euro (escluse le spese di commissione). Il punto vendita bianconero di Via Veneto 19 sarà aperto tutti i giorni fino a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà proprio venerdì alle 19.