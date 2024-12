Giovanni Stroppa è soddisfatto per il ritorno alla vittoria della Cremonese a Cesena: “Oggi è un bel mattoncino che ci portiamo a casa contro un Cesena che tra le mura amiche era tra quelle che aveva fatto più punti. Abbiamo avuto il dominio tecnico, anche se siamo stati un po’ in difficoltà nelle palle in verticale. Potevamo fare anche il secondo gol”.